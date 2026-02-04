Panathinaikos, Real Madrid'i Son Saniyede Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Panathinaikos, Real Madrid'i Son Saniyede Yendi

04.02.2026 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Real Madrid'i 82-81 mağlup ederek 16. galibiyetini aldı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 26. haftasında başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, İspanya temsilcisi Real Madrid'i 82-81 yendi.

Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 26-16 önde bitiren konuk takım Real Madrid, devre arasına da 44-36 üstün gitti.

İkinci devrede etkili performans sergileyen Panathinaikos AKTOR, üçüncü periyodu 61-60 önde geçti. Yunanistan temsilcisi, başa baş geçen ve final periyodunda üstünlüğün sıkça el değiştirdiği mücadeleyi, Jerian Grant'in bitime 2 saniye kala bulduğu basketle 82-81 kazandı.

Ev sahibi ekipte Kostas Sloukas 22 ve Grant 19 sayı kaydetti. Real Madrid'de Alex Len'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Panathinaikos AKTOR, 16. galibiyetini aldı. Ligde 16 galibiyete sahip Madrid ekibi ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ligde Aris'e karşı 102-95 kaybedilen maçın ardından Ergin Ataman ve yardımcılarını eleştirmişti. Karşılaşma öncesinde ise Panathinaikos taraftarları, Ergin Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Ergin Ataman, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Panathinaikos, Real Madrid'i Son Saniyede Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

00:08
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı
22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 00:56:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Panathinaikos, Real Madrid'i Son Saniyede Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.