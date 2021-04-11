Pandemide beslenme alışkanlıklarının değişmesi ağız bakımını da etkiledi - Son Dakika

Pandemide beslenme alışkanlıklarının değişmesi ağız bakımını da etkiledi

11.04.2021 13:20

Pandemide beslenme alışkanlıklarının değişmesi ağız bakımını da etkiledi "Diş tedavilerinin ertelenmesi daha büyük problemlere yol açabilir" Pandemi döneminde diş tedavilerinin aksatıldığını aktaran Diş Hekimi Arzu Yalnız, "Bu dönemde diş ve ağız problemleri erteleniyor.

Pandemide beslenme alışkanlıklarının değişmesi ağız bakımını da etkiledi

"Diş tedavilerinin ertelenmesi daha büyük problemlere yol açabilir"

İSTANBUL - Pandemi döneminde diş tedavilerinin aksatıldığını aktaran Diş Hekimi Arzu Yalnız, "Bu dönemde diş ve ağız problemleri erteleniyor. Pandemi döneminde diş tedavilerinin ertelenmesi daha büyük problemlere yol açabilir" dedi.

Pandemi döneminde insanların beslenme alışkanlıklarının değişmesi ağız bakımını da etkiledi. Bu dönemde diş eti problemleri yaşayan insanların sayısı artarken, tedaviler de aksatıldı. Uzmanlar, insanların tedavilerini korktukları için aksattıklarına dikkat çekerken ertelenen sorunların daha büyük problemlere yol açabileceği konusunda da uyarıyor. Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Arzu Yalnız, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Arzu Yalnız, "Son dönemde diş eti problemleri arttı. Ağız kokusu ve diş eti kanamaları gibi durumlar arttı. Pandemide tedavi yaptırmaktan çekiniliyor. 6 aylık periyodik kontrollerine gelen hastalar bu dönemde kontrol sürelerini bir yıla kadar çıkarttı. Diş problemleri çok daha büyük bir şekilde karşımıza çıktı. Sterilizasyon işlemini doğru yapan klinikler, her dönemde pandemiye hazır halde tedavi hizmeti sunuyor. Bu dönemde hastalar güvendikleri yerlere rahatlıkla gidebilirler. Çünkü biz tedbirlerimizi alıyoruz. Bu dönemde diş hekiminden çekinmeyin" ifadelerini kullandı.

"Maske takıldığı için nasıl olsa beni kimse görmüyor diye tedaviler aksatılıyor"

Diş Hekimi Yalnız, maske kullanımının diş sağlığına hem olumlu hem de olumsuz etkisinin bulunduğunu belirterek, "İnsanlar, maske taktığı için nasıl olsa beni kimse görmüyor diye diş tedavilerini aksatıyorlar. Aksatılan ya da ertelenen diş sağlığı problemleri ileride daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Diş tedavilerini aksatmadan yapmak gerekiyor. Kişiler diş ameliyatı, implant veya diş estetiği yaptıkları zaman, bu süreci maske yardımıyla dışarıdan algılanmayacak şekilde kolay atlatıyorlar" diye konuştu.

"Diş estetiğinin görsel olarak olumlu bir etkisi var"

Diş estetiği ile ilgili de bilgi veren Yalnız, "Diş estetiğinin görsel olarak olumlu bir etkisi var. Ancak insanların psikolojisi üzerine de büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Diş estetiğinden memnun olan insanlar rahatlıkla konuşabiliyorlar. İnsanlarla muhatap olduklarında ağızlarını kapatma ihtiyacı duymazlar, rahatlıkla gülebilirler. Ülkemiz ağız ve diş sağlığına verilen önem açısından 20 yıl öncesine göre çok daha ileri seviyede diyebiliriz. Daha çok çocuklarımıza önem veriyoruz. Özellikle yoğun iş hayatındaki insanlar dişlerine yeterince önem vermiyorlar. Ağız ve diş sağlığı bakımından kuzey ülkelerine göre biraz daha geride olsak da, eskiye göre çok daha iyi durumdayız. Diş hekimliği açısından yurtdışına hizmet veriyor olmamız, gurur duyacağımız en önemli şeylerden bir tanesidir. Hem teknoloji hem cerrahi hem de diş estetiği açısından dünya ile eş zamanlı olarak ilerliyoruz. Hekimlerimiz birçok ülke tarafından tercih ediliyor" açıklamalarında bulundu.

"Çocukların diş problemleri arttı"

Pandemi döneminde en çok çocuk ve yaşlıların etkilendiğini vurgulayan Yalnız, "Çocukların diş çürükleri çok hızlı ilerler. Başlangıç noktasındaki diş çürüğü eğer tespit edilmezse 6 ay içerisinde büyük bir çürüğe dönüşebilir. Bu dönemde çocukların diş problemleri arttı. Diş ve ağız sağlığı sorunlarını aksatmamak gerekiyor. Yaşlılar da bu konudan şikayetçi ama 65 yaş üzerindeki kişiler rahatlıkla tedavilerini yapabilirler" dedi.

Pandemide beslenme alışkanlıklarının değişmesi ağız bakımını da etkiledi
Pandemide beslenme alışkanlıklarının değişmesi ağız bakımını da etkiledi
Pandemide beslenme alışkanlıklarının değişmesi ağız bakımını da etkiledi
Pandemide beslenme alışkanlıklarının değişmesi ağız bakımını da etkiledi

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Diş Hekimi, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandemide beslenme alışkanlıklarının değişmesi ağız bakımını da etkiledi - Son Dakika


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