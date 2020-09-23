Panetta: ECB enflasyon hedeflemesine dönmeye odaklanabilir - Son Dakika

Panetta: ECB enflasyon hedeflemesine dönmeye odaklanabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Covid-19 pandemisi sürecinde para politikalarını "likidite ve kredi sıkışması" sorunlarına odaklayan ECB'nin artık "enflasyon hedeflemesi"ne dönme konusuna odaklanabileceği uyarısı yaptı.

Panetta: ECB enflasyon hedeflemesine dönmeye odaklanabilir, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Covid-19 pandemisi sürecinde para politikalarını "likidite ve kredi sıkışması" sorunlarına odaklayan ECB'nin artık "enflasyon hedeflemesi"ne dönme konusuna odaklanabileceği uyarısı yaptı.

ECB'nin uyguladığı önlemlerin, "kredinin hanehalkına ve şirketlere erişimini" sağladığına ve politikalarını "daha güçlü" duruma getirdiğine dikkat çeken Panetta, bununla birlikte alınan sonuçların "henüz tatmin edici olmadığı"nı vurguladı.

Panetta bu duruma örnek olarak da, Euro bölgesi bütçe açığının bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 8.8'ine yükselmesinin beklendiğini ve enflasyonun ise "yalnızca yüzde 1.3 düzeyinde" kalacağını gösterdi.ECB'nin pandemiye para politikası tepkisinin, birçok risklerini ortadan kaldırdığını, Euro bölgesinin her yerinde çok uyumlu finansal koşullarını koruduğunu ve diğer politikalarla tamamlayıcılığı güçlendirdiğini vurgulayan Panetta, buna karşılık belirsizliklerin sürdüğü ve öngörülen enflasyon gelişmelerinin hedeflerin gerisinde kaldığı uyarısı yaptı.


Avrupa Merkez Bankası, Yönetim Kurulu, Enflasyon, Fabio, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 08:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Panetta: ECB enflasyon hedeflemesine dönmeye odaklanabilir - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var Konya'da yaşayan kadına hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi En acı manzara! İşten dönen abla, kardeşinin kanlar içerisindeki cansız bedenini buldu Yavuz Bingöl, yandaş eleştirilerine yanıt verdi: Yandaşlık kötü bir şey değil Son Dakika: Erdoğan'dan Macron'un yüzüne karşı net Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye haklarını kimseye yedirmeyecek Çukur'da büyük sürpriz! 1. bölümde ölen Kahraman Koçovalı diziye geri döndü Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti
Öğretmen, öğrencilerle bir oldu husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı Öğretmen, öğrencilerle bir oldu husumetli olduğu meslektaşına kaşar ve salatalık yolladı         
08:20
AK Parti'de büyük değişim! İl ve ilçe başkanlarının yüzde 65'i yeni isimler olacak AK Parti'de büyük değişim! İl ve ilçe başkanlarının yüzde 65'i yeni isimler olacak         
07:41
Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı Köpek seslerine uyanan vatandaşlar hırsız yakaladı         
06:28
Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı         
23:33
Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret Cem Yılmaz'dan esprili koronavirüs aşısı açıklaması: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret         
22:50
Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı Türkiye'ye rakip olan 6 ülke, Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu için imzaları attı         
21:16
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı         
18:30
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu         
16:55
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Alanya'da passiflora bahçesi kuran gurbetçi, 15 dekardan yılda 1,5 milyon lira kazanacak Alanya'da passiflora bahçesi kuran gurbetçi, 15 dekardan yılda 1,5 milyon lira kazanacak         
08:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 08:47:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Panetta: ECB enflasyon hedeflemesine dönmeye odaklanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei