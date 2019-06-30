PAOK, Miroslav Stoch'u transfer etti
47 dakika önce
Yunanistan Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu PAOK, eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'u kadrosuna kattı.
Yunanistan
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:56 Kaynak: AA
Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu PAOK, eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch
'u kadrosuna kattı.
Selanik ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini Twitter
hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Slovakya
Milli Takımı'nda çıktığı 55 maçta 6 gol atan Stoch, 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olup 2013-2014 sezonunda kiralık olarak PAOK'a gitmişti.
Ağustos 2017'de Slavia Prag
'a katılan Slovak futbolcu, geçen sezon forma giydiği 49 maçta 14 gol atmıştı.
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