Son Dakika Haberleri: PAOK, Miroslav Stoch'u transfer etti
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PAOK, Miroslav Stoch'u transfer etti

47 dakika önce

Yunanistan Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu PAOK, eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'u kadrosuna kattı.

PAOK, Miroslav Stoch'u transfer etti, System.String[]
Yunanistan Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu PAOK, eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'u kadrosuna kattı.
Selanik ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.
Slovakya Milli Takımı'nda çıktığı 55 maçta 6 gol atan Stoch, 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olup 2013-2014 sezonunda kiralık olarak PAOK'a gitmişti.
Ağustos 2017'de Slavia Prag'a katılan Slovak futbolcu, geçen sezon forma giydiği 49 maçta 14 gol atmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:56 Kaynak: AA
Yunanistan, Miroslav Stoch, Spor
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