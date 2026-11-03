Papa 14. Leo, ABD'deki Kongre ara seçimleri için oy kullandı - Son Dakika
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Papa 14. Leo, ABD'deki Kongre ara seçimleri için oy kullandı

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Papa 14. Leo, ABD\'deki Kongre ara seçimleri için oy kullandı
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Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD'deki Kongre ara seçimlerinde posta yoluyla oy kullandı. ABD vatandaşı olan Papa'nın oy pusulasını Chicago'ya gönderdiği Vatikan tarafından doğrulanırken, 14. Leo'nun siyasi bir seçimde oy kullandığı bilinen ilk Papa olduğu belirtiliyor. Vatikan, Papa'nın demokratik süreçlere katılımı bir vatandaşlık hakkı ve görevi olarak gördüğünü açıkladı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, vatandaşı olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Kongre ara seçimlerinde posta yoluyla oy kullandığı bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun aslen ABD’li olduğu ve uzun yıllar görev yaptığı Peru'da da vatandaşlığı bulunduğu hatırlatılarak, bir ABD vatandaşı olarak ülkesindeki ara seçimler için oy kullandığı belirtildi.

VATANDAŞLIK HAKKINI KULLANDI

Açıklamada, "Papa, oy kullanma hakkına sahip olduğu dönemlerde, ABD vatandaşı olarak bu hakkını kullandı. Papa, vatandaşların demokratik süreçlere katılma hakkına ve görevine inandığını ifade etti. Vatikan Basın Ofisi, Papa'nın, uzun süredir devam eden bu sivil katılım geleneği doğrultusunda posta yoluyla oy pusulasını Chicago'ya gönderdiğini teyit eder." ifadelerine yer verildi.

OY KULLANAN İLK PAPA

Papa'nın Peru'da ikamet ettiği yıllar boyunca da oy kullanma hakkına bulunduğu dönemlerde bu hakkını kullandığı kaydedildi. Bu yönüyle 14. Leo’nun bir siyasi seçimde oy kullandığı bilinen ilk Papa olduğu düşünülüyor.

Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025'te vefatının ardından Katolik Kilisesi'nin merkezi Vatikan'da 8 Mayıs 2025'teki Konklav'da (Papalık Seçimi) Papa seçilen dönemin kardinali ABD'li Robert Francis Prevost, "Papa 14. Leo" ismini almıştı.

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