Papa Francis özür diledi

Papa Francis Aziz Petrus Meydanı'nda dün kendisini elinden çeken kadına gösterdiği tepki ve eline vurması olayından dolayı bugün 'Yeni Yıl Duası' sırasında özür diledi.

Vatikan'da dün yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu. Papa Francis bugün yaptığı açıklamada "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de ve dünkü kötü örnek için özür diliyorum" dedi.