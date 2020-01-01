Papa Francis özür diledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Papa Francis özür diledi - Son Dakika Dünya

Papa Francis özür diledi

6 saat önce

Papa Francis Aziz Petrus Meydanı'nda dün kendisini elinden çeken kadına gösterdiği tepki ve eline vurması olayından dolayı bugün 'Yeni Yıl Duası' sırasında özür diledi.

Papa Francis özür diledi, System.String[]

Papa Francis Aziz Petrus Meydanı'nda dün kendisini elinden çeken kadına gösterdiği tepki ve eline vurması olayından dolayı bugün 'Yeni Yıl Duası' sırasında özür diledi.

Vatikan'da dün yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu. Papa Francis bugün yaptığı açıklamada "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz, hatta ben de ve dünkü kötü örnek için özür diliyorum" dedi.


Papa Francis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:08 Kaynak: DHA
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