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Papa Francis'ten Paskalya mesajı: Fakir ülkelerin borçlarını silin, çatışmalara son verin | Video
6 saat önce
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Covid-19 salgını yüzünden fakir ülkelerin borçlarının silinmesi, çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edilmesi ve bazı ülkelere uygulanan uluslararası yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Covid-19 salgını yüzünden fakir ülkelerin borçlarının silinmesi, çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edilmesi ve bazı ülkelere uygulanan uluslararası yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulundu.
Paskalya bayramı dolayısıyla, Katolik alemine seslenen Papa Francis, bütün dünya ülkelerinin salgına karşı dayanışma içinde olmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:09
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