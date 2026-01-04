Papa 14. Leo\'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun

ABD'nin Venezuela'ya yönelik başlattığı askeri müdahale sonrası sessizliğini bozan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, uluslararası topluma ve taraflara kritik bir çağrıda bulundu. Aziz Petrus Meydanı'ndaki geleneksel pazar duasının ardından konuşan Papa, Latin Amerika'da yükselen tansiyona karşı "egemenlik ve hukuk" vurgusu yaptı.
Vatikan'ın resmi yayın organı "Vatican News"ta yer alan habere göre Papa, yaşanan son gelişmelerden derin endişe duyduğunu belirtti. Şiddetin bir an önce aşılması gerektiğini vurgulayan Papa 14. Leo, şu ifadeleri kullandı: "Venezuela halkının iyiliği, diğer tüm değerlendirmelerden üstün olmalı. Ülkenin egemenliği korunmalı ve anayasada yer alan hukukun üstünlüğü güvence altına alınmalıdır."
Vatikan'ın çağrısına paralel olarak Venezuela Piskoposlar Konferansı da bir açıklama yayımladı. Açıklamada, zor günler geçiren Venezuela halkıyla tam dayanışma içinde olunduğu belirtilirken, barışçıl ve adil bir gelecek için iş birliği çağrısı yinelendi.
