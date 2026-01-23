PAPEL Ödeme Hizmetlerine Operasyon: 37 Gözaltı - Son Dakika
3. Sayfa

PAPEL Ödeme Hizmetlerine Operasyon: 37 Gözaltı

23.01.2026 10:33
İstanbul'da PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne yönelik operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 37'si yakalanırken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 'Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

37 şüpheli yakalandı

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin yasadışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri ve bu yolla para nakline aracılık etme suçunu işledikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, malvarlıklarına da el konuldu. Operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Operasyon, Teknoloji, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Papel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

