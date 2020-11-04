Son Dakika | Papy Djilobodji: "3 puanı kazanan taraf olmak istiyoruz" - Son Dakika

Son Dakika | Papy Djilobodji: "3 puanı kazanan taraf olmak istiyoruz"

04.11.2020 10:14

Son dakika gündem haberi: Süper Lig'de geçen sezonun en çok gol atan stoperleri arasında yer alan Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Papy Djilobodji, gollerini sürdüreceğine dair söz vererek, Beşiktaş maçı ile ilgili "İnşallah 3 puanı alan biz oluruz" dedi.

Süper Lig'de geçen sezonun en çok gol atan stoperleri arasında yer alan Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli oyuncusu Papy Djilobodji, gollerini sürdüreceğine dair söz vererek, Beşiktaş maçı ile ilgili "İnşallah 3 puanı alan biz oluruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kendi tesislerinde hazırlıklarına sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin Senegalli defans oyuncusu Papy Djilobodji, Beşiktaş maçından 3 puan almak için çok iyi çalıştıklarını ifade etti.

"İZMİR DEPREMİ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

İzmir'de yaşanan deprem hakkında konuşan deneyimli defans oyuncusu Papy Djilobodji, "İzmir'de yaşananlar hakkında çok üzgünüm. Yaşanan olaylar gerçekten çok üzücü. Elimden sadece dua etmek geliyor. Kalbimiz onlarla beraber. Her zaman onların yanındayız. Türkiye ve dünya için çok üzücü bir olay. Umarım bir daha olmaz. Bugün bir haber gördüm. 91 saat sonra kurtarılan bir bebek var. Kalbimiz onlarla beraber gerçekten çok mutlu oldum onun ve ailesinin adına. Umarım bir an önce her şey yoluna girer. Allah yardımcıları olsun" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA İNŞALLAH 3 PUANI ALAN BİZ OLURUZ"

Cuma günü evinde oynayacakları Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Papy Djilobodji, "Cuma günü için çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah 3 puanı alan biz oluruz. Beşiktaş lige istediği gibi başlayamadı ama daha sonra toparlandılar. Sonuçta Beşiktaş. Ligdeki her maç zor. Ona göre her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Umarım bu maçtan da 3 puan alıp milli araya öyle gireriz" şeklinde konuştu.

"GOLLER ATACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Geçen sezon 6 gol ve 2 asistle en skorer oyuncular arasında yer alan Djilobodji, bu sezon hiç gol atamadığını ama kendisinin de gol atmayı çok istediğini söyledi. Sezon içerisinde goller atacağına inandığını ve buna söz verdiğini belirten kırmızı-siyahlı oyuncu, "31-32 maçımız daha var. Şu an sadece 7 maç oynadık. Gol atmayı ben de istiyorum. Gol atacağım da. Buna söz veriyorum. Umarım en kısa zamanda golleri atmaya devam ederim" diye konuştu.

Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica ise İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle üzüntü duyduğunu ve böyle bir ortamda futbol konuşarak kamuoyunu meşgul etmek istemediğini söyleyerek gazetecilerin röportaj talebine olumlu yanıt vermedi.

(Ahmet Demir - Said Vakkas Yağcı/İHA)

Son Dakika | Papy Djilobodji: 3 puanı kazanan taraf olmak istiyoruz
Son Dakika | Papy Djilobodji: 3 puanı kazanan taraf olmak istiyoruz
Son Dakika | Papy Djilobodji: 3 puanı kazanan taraf olmak istiyoruz
Son Dakika | Papy Djilobodji: 3 puanı kazanan taraf olmak istiyoruz

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Papy Djilobodji: '3 puanı kazanan taraf olmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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