Para dolu cüzdanı sahibine teslim etti - Son Dakika

Para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Adana'da bir devlet memuru, içerisinde 5 bin 40 lira olan cüzdanı bulduktan sonra uzun uğraşlar sonucu sahibine ulaştırdı

Memur Akarcalı: "Allah bugüne kadar bize haram para yedirmedi, bugünden sonra da yedirmesin"

Cüzdanın sahibi Emre Algur: "Eğer bu cüzdanı başkası bulsa alamayabilirdik"

ADANA - Adana'da şoförlük yapan bir devlet memuru, yolda bulduğu içerisinde 5 bin 40 lira olan cüzdanı sahibinin TC kimlik numarasından önce kardeşinin telefonuna, kardeşinden aldığı numara ile de cüzdan sahibine ulaşarak teslim etti. Memurun bu davranışı 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Adana Valiliğine bağlı İl Dernekler Müdürlüğü'nde şoförlük yapan Zeki Akarcalı, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesinde bir cüzdan buldu. Cüzdanı alan adam, içerisine baktığında 5 bin 40 lira, kredi kartları ve Emre Algur ismine ait kimliği gördü. Bunun üzerine Akarcalı cüzdan ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Recep Kurtoğlu'nun yanına geldi.

Burada Akarcalı, müdürüyle birlikte TC kimlik numarası üzerinden Algur'un kardeşine ulaşıp durumu anlattı. Kardeşinden Emre Algur'un numarasını alan Akarcalı daha sonrada genç adamı arayarak cüzdanını bulduğunu bildirdi. Telefonda sevinen Algur, hemen Adana Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü'ne geldi. Cüzdanını, kredi kartlarını, kimliğini ve parasını alan Emre Algur, cüzdanı bulan memura da teşekkür etti.

Cüzdanı otobüsten indikten sonra düşürdüğünü söyleyen Emre Algur, "Cüzdanı Zeki abim bulduğu için çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Valilik çalışanları olduğu için mutluyum eğer bu cüzdanı başkası bulsa alamayabilirdik" diye konuştu.

"Allah bize haram para yedirmedi"

Zeki Akarcalı ise cüzdanı kendisinin bulduğu için mutlu olduğunu belirterek, "İyi ki ben buldum. Kötü niyetli insanların eline geçmedi. Seviniyorum. Allah bugüne kadar bize haram para yedirmedi, bugünden sonra da yedirmesin. İnşallah böyle kötü bir kaza başına bir daha gelmez" ifadelerini kullandı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Recep Kurtoğlu da personeline teşekkür ederek, "Beyefendinin TC kimlik numarasından kardeşinin cep telefonuna ulaştık. Oradan Emre beye ulaştık. Biz çok sevindik. Memuruma çok teşekkür ederim böyle duyarlı bir davranış gösterdi. İnşallah bu davranış tüm insanlığımıza örnek olur" dedi.