Para Tekvando ve Poomsae Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Para Tekvando ve Poomsae Şampiyonası Sona Erdi

10.02.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

168 sporcunun katıldığı şampiyonada para tekvando ve para poomsae madalya sahipleri belirlendi.

Başkentte düzenlenen Yeşilay Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 168 sporcu katıldı.

Para tekvando branşında K44 sınıfında birinci olan sporcular şöyle:

Erkekler: Adem Arda Özkul (+80 kilo), Yusuf Eren Ay (58 kilo), Mehmet Dönmez (63 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Emre Bulgur (80 kilo)

Kadınlar: Kübra Nur Kaplan (+65 kilo), Büşra Emire (47 kilo), Lütfiye Özdağ (52 kilo), Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan (65 kilo)

Para Poomsae

Şampiyonada para poomsae disiplininde büyükler kategorisinde bireyselde altın madalya kazanan sporcular şunlar:

Kadınlar: Gizem Bayrak (P21), Fatima Kevser Kıdeyş (P22), Melisa Şimşek (P23), Zeynep İrem Deveci (P33), Damla Zamkı (P34), Vahide Zişan Hotun (P72)

Erkekler: Berkay Çotaoğlu (P21), Cemal Öztürk (P22), Yusuf Eymen Otalı (P23), Muhammed Hasandal (P31), Fahrettin Karabağ (P33), Ahmet Kayra Ödemiş (P52), Mahmut Arda Doğan (P53), Sedat Güneş (P32), Furkan Kaan Ata (P34), Okan Hotun (P72)

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Para Tekvando ve Poomsae Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü Ordu’dan tekne almak için gelmiş Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyareti Avustralya’yı karıştırdı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti Avustralya'yı karıştırdı

17:33
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
Tiryaki Agro, Yudum markasını bünyesine kattı
17:22
Yatırımcı ne yapmalı İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın yıl sonu için altın tahmini
17:22
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 18:16:53. #.0.4#
SON DAKİKA: Para Tekvando ve Poomsae Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.