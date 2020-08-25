Paralimpik milli yüzücüler Ankara'da form tutuyor

Paralimpik Yüzme Milli Takımı, normalleşme süreciyle yeniden çalışmalara başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren paralimpik yüzücüler, yeniden form tutmak için Ankara'da kampa girdi.

Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki kampta milli sporcular Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu, Elif İldem, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk yer alıyor.

30 Ağustos Pazar günü sona erecek çalışmalarda milli yüzücülere, antrenörler Mehmet Ali Albas, Mehmet Bayrak, Ali Uzun ve Eyüp Yaman ile fizyoterapist Büşra Kalkan Balak eşlik ediyor.