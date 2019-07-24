Paris Saint-Germain yaz yarışması! Bölüm 3
27 dakika önce
Paris Saint-Germain yaz turları için Asya'ya gidiyor. Inter ve Sydney FC ile Rennes'e karşı topluluk kalkanına karşı iki sezon öncesi maç yapılması planlanıyor.
Paris
Saint-Germain yaz turları için Asya
'ya gidiyor. Inter ve Sydney FC ile Rennes
'e karşı topluluk kalkanına karşı iki sezon öncesi maç yapılması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06
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