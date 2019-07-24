Son Dakika Haberleri: Paris Saint-Germain yaz yarışması! Bölüm 3
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Paris Saint-Germain yaz yarışması! Bölüm 3

27 dakika önce

Paris Saint-Germain yaz turları için Asya'ya gidiyor. Inter ve Sydney FC ile Rennes'e karşı topluluk kalkanına karşı iki sezon öncesi maç yapılması planlanıyor.

Paris Saint-Germain yaz turları için Asya'ya gidiyor. Inter ve Sydney FC ile Rennes'e karşı topluluk kalkanına karşı iki sezon öncesi maç yapılması planlanıyor.
Paris Saint-Germain yaz yarışması! Bölüm 3
Paris Saint Germain, Rennes, Asya, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 
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