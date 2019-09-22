Son Dakika Haberleri: Paris'te göstericilere polis müdahalesi
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Paris'te göstericilere polis müdahalesi

34 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'teki iklim değişikliği protestolarında polis biber gazı kullandı.

Paris'te göstericilere polis müdahalesi, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'teki iklim değişikliği protestolarında polis biber gazı kullandı. Organizatörler, çıkan olaylar sonrası gösterileri sonlandırma kararı aldı. "Sarı yelekliler" protestosunda da çatışma yaşandı.Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin iklim politikalarının protesto edildiği gösterilerde gerginlik yaşandı. AP'nin haberine göre, barışçıl başlayan gösterilerde, bazı eylemcilerin bir bankanın camını kırması ve cadde üzerindeki bir barikatı ateşe vermesiyle tansiyon yükseldi. Ajans, polisin göstericileri dağıtmak için biber gazıyla müdahalede bulunduğunu bildirdi.


Polis, iklim yürüyüşüne karışan yaklaşık bin kişilik radikal bir grubun, güvenlik güçleriyle çatışma yaşanması için provokasyonda bulunduğunu belirtti.


Paris'te bugün iklim yürüyüşüne katılan eylemcilerin yanı sıra "sarı yelekliler" olarak bilinen hükümet karşıtı protestocular da sokaktaydı. "Sarı yelekliler" tarafından kentin başka bölgelerinde düzenlenen gösterilerde de protestocularla güvenlik güçleri arasında gerginlik tırmandı.


AP, polisin gün içinde, gösteri yasağı bulunan Champs-Elysees Caddesi ve Saint-Lazare tren istasyonu ile bu bölgelerin civarında göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.


Olaylarda en az 106 kişinin gözaltına alındığını duyuran Paris polisi, 100'ü aşkın kişinin de yasaklı bir alanda gösteri yapmaktan 135 euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.


Organizatörlerden çağrı


İklim yürüyüşünü organize eden gruplardan Greepeace, çıkan olaylar nedeniyle gösterilerin sonlandırılması için çağrıda bulundu. Twitter'dan yaptığı açıklamada "Risk almayın ve iklim yürüyüşünden ayrılın" ifadesini kullanan Greenpeace, barışçıl bir yürüyüş için gerekli şartların ortadan kalktığını belirtti.


Organizatörlerden "Youth for Climate" (İklim için Gençlik) da göstericilere dağılmaları için çağrı yaptı.


Paris'te bugün "sarı yelekliler", çevre aktivistleri ve bir işçi sendikası ayrı gösteriler düzenlemek için organize olmuştu. Fransız makamları planlanan gösteriler nedeniyle başkentte 7 binden fazla polis görevlendirmişti.


AP,AFP,dpa/CÖ,JD


(c)


Fransa, Polis, Paris, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:13 
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