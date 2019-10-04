Fransa'nın başkenti Paris'te Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği konferansta Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyılda yazdığı "Kutadgu Bilig" adlı eseri anlatıldı.

Paris'teki Çekya Kültür Merkezinde YEE Paris Müdürü Ahmet Bakçan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta araştırmacı Yaşar Çağbayır, Yusuf Has Hacib'in, 11. yüzyılda kaleme aldığı siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği olan Kutadgu Bilig eserinin önemine değindi.

Yusuf Has Hacib (Uluğ Has Hacib) hakkında bilgi veren Çağbayır, onun hakkında söz konusu eserde yer alan bilgilerin dışında başka kaynağın olmadığını söyledi.

Çağbayır, Kutadgu Bilig'in mutluluk ve egemenlik veren, ikbal ve devlet sahibi yapan, sürekli esenlik sağlayan ve gönenç yollarını öğreten bilgi anlamına geldiğini belirtti.

Bu eserin halkın mutluluğunu sağlayacak bilgiler aktardığını ifade eden Çağbayır, Yusuf Has Hacib'in, Allah'ın yasak ettiği şeylerden sakınıp emirlerini yerine getiren bir "zahit" olduğunu anlattı.

Çağbayır, eserde insanların ahireti kazanmaları için yapması gerekenler hakkında bilgilerin de verildiğini dile getirdi.

Yusuf Has Hacib'in dünya ile din işlerin birbirlerinde ayırt edilmesi gerektiği görüşünde olduğunu aktaran Çağbayır, Kutadgu Bilig'in insanların hayatını analiz etmeye çalışan bir eser olduğunu söyledi.

Çağbayır, konferansta söz eserden bazı sözleri dinleyicilere okudu.