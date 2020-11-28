Paris'te 'polis güvenlik yasası'na karşı eylemde küçük çaplı çatışmalar çıktı - Son Dakika
BBC

Paris'te 'polis güvenlik yasası'na karşı eylemde küçük çaplı çatışmalar çıktı

28.11.2020 22:12
Paris'te 'polis güvenlik yasası'na karşı eylemde küçük çaplı çatışmalar çıktı, System.String[]

Polis biber gazı sıkarken Paris sokaklarına çıkan protestocular barikat kurdu ve ateş yaktı.

"Polisin kötü niyetle fotoğrafını çekmeyi" suç haline getiren polis güvenlik yasa tasarısına karşı bugün binlerce kişi Paris sokaklarında protesto gösterisi düzenledi. Polis, protestoculara biber gazı sıkarak karşılık verdi.

Protestocular arasında küçük bir grubun polise taş atması ve ateş yakması sonrası, sokaklarda ufak çaplı çatışmalar çıktı. Bazı araçları da ateşe veren protestocular, sokaklarda barikat kurdu.

Yasaya karşı çıkanlar, polislerin fotoğrafının ya da videolarının çekilmesinin yasaklanmasının, polisin yasadışı eylemlerinin kayıt altına geçirilmesine engel olacağını söylüyor ve bunun basın özgürlüğü kuralını da ihlal ettiğini savunuyor.

Hükümet ise yasayla polislerin internet ortamında istismara uğramaktan koruyacağını savunuyor.

Cumartesi günü düzenlenen protestolar sadece Paris'le sınırlı değildi; Bordeaux, Lille, Montpellier, Nantes ve daha küçük şehirlerde de eylemler vardı.

Hafta başında üç beyaz polisin siyah bir müzik yapımcısına şiddet uyguladığı ve ırkçı söylemlerle hakaret ettikleri bir video sızmıştı.

Görüntülerle birlikte, yapımcı Michel Zecler'in Paris'teki stüdyosunda polis tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Ülke çapında görüntüler büyük tepki toplarken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olayı "KAbul edilemez ve utanç verici bulduğunu" söyledi. Macron, hükümetten hemen harekete geçerek polis ve vatandaşlar arasındaki güveni yeniden sağlamanın yollarını bulmasını istedi.

Videoda görülen polisler görevden uzaklaştırıldı ve haklarında soruşturma açıldı.

Hafta başında polisler ilgili bir olay daha yaşanması, cumartesi günü protestoların tüm ülkeye yayılmasında rol oynadı. Paris'te göçmenlerin oluşturduğu bir kampa polis baskını yapıldığı ve gönüllülerle birlikte göçmenlere de şiddet uygulayan polisin kampı dağıttığı ortaya çıktı. Hükümet, hafta başında polisten bu konuyla ilgili bir rapor istemişti.





Cumartesi günü eylemlerde ne yaşandı?

Paris'te yaklaşık 46 bin kişi şehir merkezindeki Place de la Republique'te (Cumhuriyet Meydanı) toplandı. Protestocuların büyük çoğunluğu barışçıl yürüyüşe devam ederken bazı küçük gruplarla polis arasında çatışmalar çıktı.

Dokuz kişi gözaltına alındı.





Fransız AFP haber ajansı, protestoları organize eden grubun "Bu yasa tasarısı basın özgürlüğünü, haber verme ve haber alma özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü engellemeyi hedefliyor" sözlerine yer verildi.

Sendikalar ve geçen yıl aylarca sokaklarda eylemlerine devam eden Sarı Yelekliler de protestolara katıldı.

Cumartesi akşam saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, polise yönelik şiddet uygulandığını söyledi ve "sorumluları kınadığını" duyurdu.

Yasa tasarısı neden tartışma yarattı?

Geçen hafta parlamentonun alt kanadından geçen yasa tasarısı, senato onayı bekliyor.

Yasa tasarısının 24. maddesi, görev başındaki polislerin fotoğraflarının ya da videolarının çekilip yayımlanmasını "fiziksel ve psikolojik bütünlüklerine zarar verdiği" gerekçesiyle suç sayılmasını öngörüyor.





Yasa geçerse görev başındaki polislerin görüntülerini çeken ve yayanların bir yıla kadar hapis cezası alacağı ve 45 bin Euro ceza ödeyeceği de tasarıda yer alıyor.

Hükümet, yasanın basın özgürlüğüne ya da vatandaşların polislerin yasadışı eylemleriyle ilgili şikayetlerine engel olmayacağını savunuyor. Yasanın sadece görevini yapan polisleri korumayı amaçladığını iddia ediyor.

Ancak yasaya karşı çıkanlara göre bu görüntüler olmazsa hiçbir yasa dışı eylem kayıt altına alınamaz. Protestocular da, "Son bir haftada sızan görüntüler olmasaydı polisin siyah müzik yapımcısına ya da göçmenlere şiddet uyguladığı ortaya çıkmayacağını" söylüyor.

Protestoların ve itirazların yoğunlaşması üzerine Başbakan Jean Castex, cuma günü bir açıklama yaparak 24. maddenin yeniden düzenlenmesi için bir komisyon oluşturacağını duyurdu.

Paris'te 'polis güvenlik yasası'na karşı eylemde küçük çaplı çatışmalar çıktı

Biber Gazı, Paris, Polis, Ateş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paris'te 'polis güvenlik yasası'na karşı eylemde küçük çaplı çatışmalar çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçiliyor Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Gözler Pazartesi toplanacak Kabine'ye çevrildi! Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Partilere katılıp "Abartmayın" diyen sunucu Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor         
22:20
Adanaspor'da 21'i futbolcu 40 kişi koronavirüse yakalandı Adanaspor'da 21'i futbolcu 40 kişi koronavirüse yakalandı         
21:28
Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti Yunanistan, Girit'te ABD ile birlikte S-300 hava savunma sistemini test etti         
21:07
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti         
20:57
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:17
İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor         
17:26
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 22:28:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Paris'te 'polis güvenlik yasası'na karşı eylemde küçük çaplı çatışmalar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei