Paris'te Venezuela'ya Destek Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Paris'te Venezuela'ya Destek Gösterisi

04.01.2026 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris'te yüzlerce kişi, ABD'nin Venezuela'ya saldırılarını protesto ederek destek eylemi yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te ABD'nin askeri hava saldırıları düzenlediği Venezuela'ya destek gösterisi yapıldı.

Başkent Paris'te başta solcular olmak üzere siyasi partilerin çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, ABD'nin Venezuela'ya saldırılarını protesto etti.

Venezuela halkına destek için Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan eylemciler sloganlar eşliğinde ABD bayrağı yaktı.

Eylemciler "ABD'yi boykot", "Venezuela'ya karşı emperyalist saldırılara son" yazılı pankartlar açtı. Gösteriye katılanların ayrıca Filistin bayrakları taşıdığı görüldü.

Eylemde konuşan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, ABD'nin Venezuela'ya saldırısıyla birlikte "dünya tarihinde yeni dramatik bir döneme girildiğini" belirtti.

ABD'nin "nefret uyandıran emperyalist alışkanlıklarıyla komşularına müdahalede bulunduğunu ve diğer komşularını tehdit ettiğini" dile getiren Melenchon, petrolün ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin "gerçek nedeni" olduğunu söyledi.

Melenchon ayrıca, ABD'nin Venezuela'ya saldırılarında "narkotrafikle mücadelenin bir bahane olamayacağını" kaydetti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

Kaynak: AA

Venezuela, Güvenlik, Güncel, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paris'te Venezuela'ya Destek Gösterisi - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:28:15. #7.11#
SON DAKİKA: Paris'te Venezuela'ya Destek Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.