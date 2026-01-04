Paris'te Venezuela'ya Destek Gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te ABD'nin askeri hava saldırıları düzenlediği Venezuela'ya destek gösterisi yapıldı.

Başkent Paris'te başta solcular olmak üzere siyasi partilerin çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, ABD'nin Venezuela'ya saldırılarını protesto etti.

Venezuela halkına destek için Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan eylemciler sloganlar eşliğinde ABD bayrağı yaktı.

Eylemciler "ABD'yi boykot", "Venezuela'ya karşı emperyalist saldırılara son" yazılı pankartlar açtı. Gösteriye katılanların ayrıca Filistin bayrakları taşıdığı görüldü.

Eylemde konuşan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, ABD'nin Venezuela'ya saldırısıyla birlikte "dünya tarihinde yeni dramatik bir döneme girildiğini" belirtti.

ABD'nin "nefret uyandıran emperyalist alışkanlıklarıyla komşularına müdahalede bulunduğunu ve diğer komşularını tehdit ettiğini" dile getiren Melenchon, petrolün ABD'nin Venezuela'ya müdahalesinin "gerçek nedeni" olduğunu söyledi.

Melenchon ayrıca, ABD'nin Venezuela'ya saldırılarında "narkotrafikle mücadelenin bir bahane olamayacağını" kaydetti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.