Paris'teki Patlama: 3 Ölü, 47 Yaralı
1 saat önce
- Paris'teki patlama: 3 ölü, 47 yaralıPARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te Trévise sokağında bir fırında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı açıklandı.
- Paris
'teki patlama: 3 ölü, 47 yaralı
PARİS - Fransa
'nın başkenti Paris'te Trévise sokağında bir fırında gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı açıklandı.
Paris'te 9. bölgede Trévise sokağında bu sabah bir fırında gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre patlamada 2 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 47 kişinin yaralandığı belirtildi. İspanya Dışişleri Bakanı
Josep Borrell ise yaptığı açıklamada eşiyle birlikte tatile gelen bir İspanyol kadının hayatını kaybettiğini ve bir diğer vatandaşlarının yaralandığını söyledi. İçişleri Bakanı Christophe Castaner
ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 2 itfaiyeci öldü. Aralarında bir itfaiyecinin bulunduğu 10 kişinin durumu çok ağır. 47 kişi ise yaralı. Büyük üzüntü. Mağdurların ailelerine desteklerimi sunuyorum. Ulusumuz, bu acının önünde boyun eğiyor" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:22 Kaynak: İHA
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