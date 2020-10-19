Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

19.10.2020 17:47
Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı, System.String[]

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, park halindeki kullanılmayan 2 otomobilde yangın çıktı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, park halindeki kullanılmayan 2 otomobilde yangın çıktı. Çevrede kısa süreli tedirginliğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, öğleden sonra Pazarcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sahipleri bilinmeyen ve uzun süredir boş alanda park halinde olan 2 otomobilde bir anda yangın çıktı. Bir otomobilde yükselen alevleri görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede otomobili saran ve yanındaki diğer araca da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı
Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı
Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı
Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

İtfaiye, Yangın, Nizip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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