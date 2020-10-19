Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki 2 otomobil alev alev yandı
19.10.2020 17:47
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, park halindeki kullanılmayan 2 otomobilde yangın çıktı.
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, park halindeki kullanılmayan 2 otomobilde yangın çıktı. Çevrede kısa süreli tedirginliğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, öğleden sonra Pazarcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sahipleri bilinmeyen ve uzun süredir boş alanda park halinde olan 2 otomobilde bir anda yangın çıktı. Bir otomobilde yükselen alevleri görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede otomobili saran ve yanındaki diğer araca da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi MHP'den "askıda ekmek" eleştirilerine çok sert cevap: Askıda ekmeğe siyaset katmak ekmeğe zehir sürmektir Kopenhag Belediye Başkanı Jensen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle istifa etti Altının kilogramı 483 bin liraya geriledi Michaela Osberg, eşi Loret Sadiku'yu oynatmayan Kasımpaşa hocası Mehmet Altıparmak'a tepki gösterdi İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı 8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı