Park halindeki araç alevlere teslim oldu

Park halindeki araç alevlere teslim oldu Ordu'nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde bir araç yanarak kül oldu.

Park halindeki araç alevlere teslim oldu ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde bir araç yanarak kül oldu. Olay, ilçeye bağlı Karaçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 UY 937 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Kumru, Ordu, Yerel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:07 - Kaynak: İHA Son Dakika › Yerel › Park halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika

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