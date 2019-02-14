Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Motosiklet Çalındı

Park Halindeki Motosiklet Çalındı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın park ettiği motosiklet gece yarısı çalındı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaşın park ettiği motosiklet gece yarısı çalındı.

Olay, Camiatik Mahallesi'nin işlek noktası olan Muhtar Kadir Karaağaçlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede asgari ücretle geçimini sürdüren Muharrem Parapan, gece yarısı park ettiği yaklaşık 2 bin lira değerindeki motosikletini yerinde bulamadı. Olayın şokunu kısa sürede üzerinden atan Parapan, polis karakoluna gidip motosikletinin çalındığını bildirdi. Şikayet üzerine polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Döndüğümde şoke oldum"

Motosikletinin dolu depoyla çalınmasına üzüldüğünü ifade eden Muharrem Parapan, "Gece yarısı arkadaşımın yanına gidecektim, motosikletimi yol kenarına park ettim. Döndüğümde yerinde bulamayınca şoke oldum. Motosikletim, elimi ayağımı yerden kesiyordu, evden işe gidiyordum, çok faydası vardı. Ne yazık ki çalındı ve üzgünüm. Bulunursa sevinç duyarım" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:33 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, Motosiklet, 3. Sayfa
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