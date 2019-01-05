Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Otobüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Park Halindeki Otobüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

2 saat önce

Malatya'da park halindeki servis otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Park Halindeki Otobüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Malatya'da park halindeki servis otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinden kent merkezine seyir halinde olan Y.T. idaresindeki 44 AAE 665 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan 44 S 0335 plakalı servis otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Y.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü Y.T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Zafer Mahallesi, Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
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