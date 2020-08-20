Park halindeki otomobile demir çubukla saldırdı - Son Dakika

Antalya'da bir kadın, park halindeki bir otomobilin camları ile aynalarını demir çubukla kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öfkeli bir kadın, eline aldığı demir çubukla, kime ait olduğu belli olmayan park halindeki beyaz renk otomobile demir çubukla bir anda vurmaya başladı. Otomobilin ön camı, açılır tavan camını ve aynalarını kıran kadın, sokağın girişine bakarak da küfretmeye başladı. Ardından elindeki demiri otomobile doğru fırlatan kadın, sokaktan ayrıldı. Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı. - ANTALYA