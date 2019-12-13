Park halindeki Tır'dan akaryakıt çalındı - Son Dakika

Iğdır'da park halindeki bir tırdan yaklaşık 100 litre akaryakıt çalındı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri'den Iğdır'a mobilya getiren bir Tır, Iğdır Vali Yolunun sonunda bulunan boş bir alanda park ederek beklemeye başladı. Geceyi burada geçirmek isteyen Tır sürücüsü alışveriş yapmak için şehir merkezine geldi.Alışveriş sonrası aracın yanına dönen sürücü, depo kapağının olmadığını fark etti. Tır sürücüsü, kilitli olan deposunun kapaklarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırılarak içinde yaklaşık 100 litre akaryakıt çalındığını fark etti. Çevreden güvenlik kamerası ve herhangi bir tanık olmadığı için Tır sürücüsü olayı polise bildirmedi. - IĞDIR