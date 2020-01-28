Parkinson'a erken yaşta yakalananların beyin hücreleri doğuştan hasarlı olabilir - Son Dakika
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Parkinson'a erken yaşta yakalananların beyin hücreleri doğuştan hasarlı olabilir

6 saat önce

Parkinson hastalığına 50 yaşından önce yakalanan kişilerin beyin hücrelerinin doğuştan hasarlı olabileceği bildirildi.

Parkinson'a erken yaşta yakalananların beyin hücreleri doğuştan hasarlı olabilir, System.String[]

Parkinson hastalığına 50 yaşından önce yakalanan kişilerin beyin hücrelerinin doğuştan hasarlı olabileceği bildirildi.

California'da Cedars-Sinai Tıp Merkezinin yaptığı araştırmada, erken yaşta Parkinson teşhisi konulan hastaların hücrelerinden pluripotent kök hücreleri üretildi.

Yetişkin kan hücrelerine "zamanda yolculuk yaptırarak" embriyonik duruma getirme süreci olan bu işlemden sonra pluripotent kök hücreler, dopamin üretimleri incelenmek üzere laboratuvar ortamında kültürlendi.

Bilim insanları, kültürlenen hücrelerdeki dopamin nöronlarında, kilit öneme sahip iki anormallik tespit etti. Bunlardan ilkinin, Parkinson hastalığının birçok formunda görülen alfa sinüklein proteininin birikmesi, diğerinin hücrelerin kurtulmak istediği proteinler için "çöp tenekesi" işlevi gören lizozom hücre yapılarının kusurlu çalışması olduğu vurgulandı.

Araştırma ekibinin başındaki doktor Clive Svendsen, "Bu bireylerde dopamin nöronları, 20-30 yıllık süreçte alfa sinükleini kötü yönetmeye devam ediyor. Bu da Parkinson semptomlarının ortaya çıkmasına yol açıyor olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Uzmanların gözlemledikleri anormallikleri tersine çevirebilecek ilaçları, hücre modelleri üzerinde denediği, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin prekanseröz deri lezyonları için onayladığı PEP005'in hem laboratuvar ortamındaki dopamin nöronlarında hem de fareler üzerinde artan alfa sinüklein seviyelerini düşürdüğü görüldü.

Beyinde dopamin oluşturan nöronların ölmesi ya da bozulması sonucu ortaya çıkan Parkinson hastalığının semptomları, zaman içinde kötüleşiyor.

Hastada denge kaybı, titreme, kasların sertleşmesi ve hareketlerde yavaşlama meydana geliyor.

California, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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