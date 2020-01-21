Parkların kira sözleşmeleri feshedilerek halka açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parkların kira sözleşmeleri feshedilerek halka açılıyor - Son Dakika

Parkların kira sözleşmeleri feshedilerek halka açılıyor

7 saat önce

Viranşehir Belediyesi, ilçe merkezde bulunan tüm parkların kira sözleşmesini feshederek, parkları halka açma kararı aldı.

Parkların kira sözleşmeleri feshedilerek halka açılıyor, System.String[]

Viranşehir Belediyesi, ilçe merkezde bulunan tüm parkların kira sözleşmesini feshederek, parkları halka açma kararı aldı.


Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü, daha önceki belediye yönetimleri tarafından kiraya verilen parkların kira sözleşmesini feshederek, yeni bir karara imza attı. Belediye, sözleşmesi devam eden işletmecilere bir ay, sözleşmesi biten işletmelere ise 15 gün boşaltma süresi verdi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, daha önceki belediye yönetimleri tarafından kiraya verilen parkların kahvehaneye çevrildiğine dikkat çekerek, parkların kahvehane değil, vatandaşların dinlenme yeri olduğunu söyledi.


Parkların boşatılmasının ardından gerekli tadilat ve onarım çalışmalarının başlayacağını belirten Başkan Ekinci, bahar aylarına kadar parkları modern ve halka açık bir hale getireceklerini kaydetti.


Öncelikli hedeflerinin yeşil alanları halka açmak olduğunu belirten Ekinci, " Daha güzel ve yaşanılabilir bir Viranşehir için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Belediyenin almış olduğu devrim niteliğindeki karar, ilçe halkı tarafından da takdirle karşılandı. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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