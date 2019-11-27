Parkta arkadaşını bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis talebi

Bursa'da tartıştığı arkadaşını kalbi ve boğazından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Koçak ile tarafların avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Koçak, olay sırasında arkadaşı Celil Tükenmez'in çok alkollü olduğunu belirterek, "Bıçağı da vardı, beni vuracaktı. Verilecek kararda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mütalaasını veren savcı ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu, alkolün de etkisiyle arkadaşı Celil Tükenmez'i boğazını keserek "kasten öldürme" suçunu işlediğini belirterek, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam Mahallesi Tophane Yokuşu mevkisindeki parkta geçen yıl ocak ayında Celil Tükenmez (58) ile arkadaşı Yılmaz Koçak arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kalbi ve boğazından bıçaklanan Tükenmez hayatını kaybetmişti. Kaçmak isterken tırmandığı duvardan düşerek yaralanan katil zanlısı Koçak ise tutuklanmıştı.