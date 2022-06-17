Parkta gördüğü husumetlisine 3 el ateş eden adamın sözleri pes dedirtti: Bilseydik daha yakışıklı çıkardık

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kiralık araçla seyir halinde iken aralarında daha önce husumet olan kişileri parkta gören E.G, silahıyla 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken verilen plaka üzerinde arama çalışmaları başlatıldı.

EVİN ETRAFI ABLUKA ALTINA ALINDI

Ekiplerin kısa süreli takibi sonrası olaya karışan araç park halinde bulundu. Polis ekipleri şüphelinin adresine gittiğinde kapıyı açan kişi, E.G.'nin evde olmadığını söyleyerek polis ekiplerinden arama kararı istedi. Savcı talimatıyla çıkarılan arama kararıyla E.G.'nin evinde arama yapılırken kaçma ihtimali üzerine evin etrafı abluka altına alındı.

"BİLSEYDİK DAHA YAKIŞIKLI ÇIKARDIK"

Evde yapılan aramalarda olaya karışan E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Ekip aracına götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına verdiği cevap ise şaşkınlık oluşturdu. Kameraları gören E.G, "Bilseydik daha yakışıklı çıkardık" dedi.

EVİ SİGARA ATÖLYESİNE ÇEVİRMİŞ

Evde yapılan aramalar ise polis ekiplerini hayrete düşürdü. Evdeki aramalarda 4 adet fişek, 1 adet kompresör, 1 adet sigara basma makinesi, 1 adet marka sigara basma makinesi, 24 bin 800 adet makaron, yaklaşık 5 kilogram kıyılmış tütün, 600 adet doldurulmuş makaron, 10 bin adet kilitli makaron poşeti ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen E.İ, A.B, ve İ.S'yi yakalama çalışmaları sürerken, E.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.