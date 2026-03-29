Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir parkta kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Genç bir erkek ile kız arkadaşının, çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden sergilediği uygunsuz davranışlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VATANDAŞLAR RAHATSIZ OLDU

Görüntülerde çiftin, kamusal alanda uzun süre çevreyi dikkate almadan hareket ettiği görüldü. Parkta bulunan bazı vatandaşların duruma tepki gösterdiği ve yaşananlara anlam veremediği dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Kullanıcılar, kamusal alanlarda bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin ardından kamu düzeni ve genel ahlak kuralları çerçevesinde denetimlerin artırılması yönünde yorumlar yapıldı.