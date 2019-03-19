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Parlak'tan Hizmet Eleştirisi

25 dakika önce

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Yeşilyurt Belediyesine hizmet eleştirisinde bulunarak, "16 yıl iktidarda olan partinin belediye başkanı ne yaptı?

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İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Yeşilyurt Belediyesine hizmet eleştirisinde bulunarak, "16 yıl iktidarda olan partinin belediye başkanı ne yaptı? Soruyorum size neyin projesini yaptılar? Yeşilyurt'a ne hizmet yapmışlar? Biz göreve geldiğimizde hizmet gitmeyen mahalle kalmayacak" dedi.

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Parlak, "Yeşilyurt ilçemizde İYİ Partiyle daha güzel, kaliteli hizmet anlayışı olacak. Görev geldiğimiz an itibariyle herkesi kucaklayacağız ve İlçemizi istişarelerle yöneteceğiz. Hizmet gitmeyen mahalle kalmayacak. Sizlere soruyorum 16 yıl iktidarda olan partinin belediye başkanı ne yaptı? Soruyorum size neyin projesini yaptılar? Yeşilyurt'a ne hizmet yapmışlar? Yol, kaldırım, park, belediyenin görevi onun haricinde ne yaptılar? Projeleri var mı? Biz Yeşilyurt ilçemizin sorularını biliyoruz ve çözüm noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra esnafları ziyaret eden Parlak, esnaflardan seçimlerde destek istedi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

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