Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Hastaneye başvuran kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde yaşayan Hayriye Bozdoğ'ın (54), parmağındaki yüzüğü çıkarmak istedi. Sıkışan yüzüğü kendi imkanlarınca çıkaramayan Bozdoğ, soluğu Türkoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'nde aldı.

Burada, yardım istenen itfaiye ekiplerince yapılan operasyonla kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi. Hayriye Bozdoğ, parmağında sıkışan yüzü çıkaran itfaiye ekibine teşekkür etti.