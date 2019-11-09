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Son Dakika 3. Sayfa Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

6 saat önce

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı Hastaneye başvuran kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Hastaneye başvuran kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kadının parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde yaşayan Hayriye Bozdoğ'ın (54), parmağındaki yüzüğü çıkarmak istedi. Sıkışan yüzüğü kendi imkanlarınca çıkaramayan Bozdoğ, soluğu Türkoğlu Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'nde aldı.

Burada, yardım istenen itfaiye ekiplerince yapılan operasyonla kadının parmağındaki yüzük mini testereyle kesildi. Hayriye Bozdoğ, parmağında sıkışan yüzü çıkaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

Kahramanmaraş, Türkoğlu, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:13 Kaynak: İHA
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