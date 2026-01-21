Parmelin ve Trump Davos'ta Bir Araya Geldi

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, ABD Başkanı Donald Trump ile Davos kasabasında bir araya geldi.

Parmelin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 56'ncısı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantısı'na katılan Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmede, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Maliye Bakanı Karin Keller-Sutter'in de yer aldığını belirten Parmelin, "(Görüşmede) ABD ile İsviçre arasındaki ticaret dengesini ele aldık ve bu denge şu anda ABD lehine." ifadelerini kullandı.

İsviçre'deki kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberine göre, Parmelin, Trump ile görüşmelerinin uzun zaman önce planlandığını söyledi.

Davos'a geldiği için Trump'a teşekkür eden Parmelin, görüşmenin nazik bir ortamda geçtiğini ve 15 dakika sürdüğünü kaydetti.