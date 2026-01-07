Parti Önerileri Red Edildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "emekli aylıklarının hesaplama yöntemi", İYİ Partinin "üniversitelerde yürütülen AR-GE faaliyetleri", DEM Parti'nin "vergi sistemi", CHP'nin "kamu çalışanları ve emekliler"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, 2001'de en düşük emekli aylığının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu belirtti.

En düşük emekli aylığının 2019'dan bu yana 9 kez ek bir maddeyle belirlendiğini anlatan Kaya, "Her yasa teklifini getirdiğinizde burada defaten size şunu söylüyoruz, bunu bir endekse bağlayalım. Her altı ayda bir Türkiye Büyük Millet Meclisini asgari emekli maaşı ne olacak diye meşgul etmeyin. 'Gelin, bunu bir kıstasa, bir rakama bağlayalım' diyoruz, yapmıyorsunuz. Şimdi, bu ay emekli maaşları ödenecek, binlerce, milyonlarca emeklimiz sıfır zam artışıyla karşı karşıya kalacak." diye konuştu.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, 2026 itibarıyla memur ve emeklilere yapılan zam oranlarını anımsatarak, "Emeklinin pazarda yarım kilo domatesi bile tarttırırken gözünün dolmasını, eczanede 'bu ilacı bu ay almamalıyım' diye geri çekilmesini, torununa harçlık veremediği için boynunun bükülmesini nasıl bir istatistik sayabiliriz? Bakın, 'devlet' dediğimiz şey sadece sınır çizgisi, bina ve makam değildir. Devlet, vatandaşın sofrasındaki ekmek kadardır." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Zeki İrmez, emeklilerin ekmeğe ve giyeceğe muhtaç edildiğini ileri sürdü.

Emeklilerin geçinemediğini söyleyen İrmez, "İnsanlar onurlarıyla sınanır hale getirilmiş durumda. Emekli amca 'torunlarıma bakacak yüzüm yok' diyor. Halbuki, utanması gereken o değil, bu devasa soruna çözüm bulmayanlar, emekliyi bu hale düşürenlerdir." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, emekli aylıklarının artık açlık sınırının altında değil "insanlık onurunun dışında" kaldığını ileri sürdü.

Kılıç, "Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş, vergisini ödemiş, SGK primini ödemiş emekliye 'imkanımız bu kadar' diyemezsiniz. Yandaş sermayenin vergi borçlarını bir kalemde silenler, faiz lobilerine trilyonlar akıtanlar, sıra emekliye gelince 'kaynak yok' masalını bize anlatmasın." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, iktidarları döneminde hiçbir sermaye sahibinin kesinleşmiş vergi borcunun silinmediğini anlattı.

İktidarlarında, refah dönemini emeklilerin, işçilerin ve çalışanların yaşadığını ifade eden Yegin, "Pandemiyle beraber başlayan süreçte, küresel bunalımın yaşandığı süreçte peşine Rusya-Ukrayna Savaşı, peşine bölgesel krizler, bölgemizde yaşanan savaşlar, bombalamalar, özetle dirençli bir enflasyonla karşılaştık. Bu dirençli enflasyonun direncini kırmak için bir mücadele veriyoruz." dedi.

Yeğin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, hükümetlerimiz boyunca bütün memleketin dört bir tarafından hiç kimseyi ayırt etmeden herkese hizmet eden bir iktidarız, ülkeyi zenginleştirmeye çalışan bir iktidarız ve bu zenginleşmeden toplumun bütün kesimlerine, bütün fertlerine, bütün kentlerine pay aktarmaya çalışan bir iktidarız. Bunun mücadelesini verdik, veriyoruz. İnşallah, bu yıl enflasyonu yüzde 20'lerin de altına indirdiğimiz bir yıl olacak ve ekonomimiz düzeldikçe, çalışanlarımızın, emeklilerimizin, esnaflarımızın, herkesin bu düzelmeyi, bu refahı yeniden çok güçlü bir şekilde hissedeceği dönem çok yakındır."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.