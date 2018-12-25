Pascal Nouma, Reklam Yıldızı Oldu
2 saat önce
Futbolcu olduğu dönemde futbolseverlerin gönlünde taht kuran Pascal Nouma, bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı ve daha sonra da ülkemizde birçok projede yer alarak sevenlerinin karşısına çıktı.
Bazen yarışmalarda mücadele ederken gördük onu bazen de beyaz perdede… Şimdilerde ise DJ olarak hem radyo programıyla hem de performansıyla hayatımıza renk katıyor. Pascal Nouma, son olarak da ağız bakım ürünleri ile ön plana çıkan markanın tanıtım çalışmalarında yer aldı.
Siyah ambalajı ile fark yaratan Sensation Whitening diş macunu için kamera karşısına geçen Pascal Nouma, güler yüzü ve esprili kişiliği ile birbirinden keyifli reklam filmlerine imza attı. Markanın, Nouma ile hazırladığı birbirinden keyifli reklam filmleri sosyal medya üzerinden izlenebiliyor. Nouma, reklam filmlerinde sempatik tavırları ile beğeni toplarken, filmlerde dişleri beyazlatma gücü gözler önüne seriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:47 Kaynak: Bültenler
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