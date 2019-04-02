Son Dakika Haberleri: PASHA Bank'ın Yönetim Kurulu'nda Değişiklik

PASHA Bank'ın Yönetim Kurulu'nda Değişiklik

36 dakika önce

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçgeninde finansal köprü olma misyonu ile faaliyet gösteren PASHA Bank'ın Yönetim Kurulu'nda değişim yaşandı.

PASHA Bank'ın Yönetim Kurulu'nda Değişiklik, System.String[]

Bankacılık ve finans alanında 35 yıllık deneyimi bulunan Nuri Tuncalı, PASHA Bank'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

PASHA Bank, Yönetim Kurulu'na sektörün deneyimli isimlerinden birini ekledi. Sektörde 35 yıllık kariyeriyle tanınan Nuri Tuncalı, Bankanın 29 Mart 2019'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.

PASHA Bank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Bankanın 29 Mart 2019'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Adnan Aykol'un görevinden ayrıldığı belirtildi. Bankanın Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen yeni isim ise; Nuri Tuncalı oldu.

NURİ TUNCALI KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Nuri Tuncalı, 1984 yılında Akbank T.A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı iş hayatını, 1986 yılından itibaren TEB A.Ş.' de Müfettiş olarak sürdürmüş ve 1988 -1996 yılları arasında Kredi Kontrol Departmanı, Gayrettepe Şubesi ve Kredi Tahsis Departmanında Müdür Yardımcısı, 1996 - 2001 yılları arasında sırasıyla Kredi Tahsis Departmanı Müdürü ve Direktörü, 2001 - 2011 yılları arasında Kredi Tahsis ve Mali Analiz Grubu Genel Müdür Yardımcısı, 2011 - 2018 yılları arasında KOBİ Kredileri Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2001'den bu yana TEB Faktoring A.Ş.' de Kredi Komitesi Üyesi ve BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:17 Kaynak: Bültenler

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Güncel
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