Son Dakika Haberleri: Pasifik Okyanusu'nda Düşen Japon Savaş Uçağı

Pasifik Okyanusu'nda Düşen Japon Savaş Uçağı

1 saat önce

Pasifik Okyanusu üzerinde önceki gün radardan kaybolan Japonya'ya ait F-35 hayalet savaş uçağının, Pasifik Okyanusu'na düşmeden önce acil durum sinyali göndermediği tespit edildi.

Pasifik Okyanusu'nda Düşen Japon Savaş Uçağı, System.String[]
Pasifik Okyanusu üzerinde önceki gün radardan kaybolan Japonya'ya ait F-35 hayalet savaş uçağının, Pasifik Okyanusu'na düşmeden önce acil durum sinyali göndermediği tespit edildi.

Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetlerinden (ASDF) yapılan açıklamada, tek koltuklu savaş uçağının, pilotun paraşütle kokpitten çıkması durumunda imdat sinyali gönderen bir uyarı sistemine sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, uçak okyanusa düşmeden önce bu sistemin çalıştığının teyit edilmediği bildirildi.

Savunma Bakanlığı, uçak radardan çıkmadan kısa süre önce pilotun telsizle eğitim uçuşunu bitirmek üzere olduğuna ilişkin bilgi verdiğini ancak daha sonra kimsenin uçağın düştüğüne şahit olmadığını açıkladı.

Açıklamada, düşen uçağın kayıp pilotunu arama çalışmalarının Öz Savunma Kuvvetleri, Japonya Sahil Güvenlik ekipleri ve ABD güçleri tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

ASDF'den salı günü yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Misawa Hava Üssü'nde görev yapan F-35A savaş uçağının, Kuzey Pasifik Okyanusu üzerindeki eğitim uçuşu sırasında kaybolduğu belirtilmişti.

Uçak ile radar bağlantısının yerel saatle 19.27'de, üssün 135 kilometre doğusunda okyanus üzerinde seyrederken kesildiği ifade edilen açıklamada, uçağı ve pilotu arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Savunma Bakanı Takeşi Ivaya, dün, savaş uçağının Pasifik Okyanusu'nda düştüğünün tespit edildiğini açıklamış ve uçağın kuyruğuna ait enkazın, ülkenin kuzeydoğu kıyıları açıklarında bulunduğunu bildirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
Japonya, Pasifik Okyanusu, Güncel
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