Son Dakika Haberleri: Pastaneden Para, Pişmaniye ve Pasta Çalarken Yakalandı

Pastaneden Para, Pişmaniye ve Pasta Çalarken Yakalandı

20 dakika önce

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir kişinin kapısını kırdığı pastaneden para ve pasta çalması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Pastaneden Para, Pişmaniye ve Pasta Çalarken Yakalandı, System.String[]
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir kişinin kapısını kırdığı pastaneden para ve pasta çalması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Erenköy Mahallesi Sille Caddesi'ndeki bir pastaneye bisikletiyle gelen zanlı, önce kapı zannettiği camı açıp içeriye girmek istedi.

Zorladığı yerin cam olduğunu anlayınca kapıya yönelen şüpheli, bulduğu bir tahta parçasıyla kapıyı kırdı.

Kasadan 130 lira para ile tezgahtan pasta ve pişmaniye çalan zanlı, alarmın çalması üzerine olay yerine gelen iş yeri çalışanlarınca yakalandı.

Polise teslim edilen Haydar E'nin (26), 25 suç kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

- Hırsızlık güvenlik kamerasında

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Kayıtlarda, Haydar E'nin kapı zannettiği camı zorlayıp sonrasında kapıya yöneldiği görülüyor.

Görüntülerde, şüphelinin bulduğu tahta parçasıyla cam kapıyı zorlaması, ardından kırıp içeriye girmesi ve elindeki pastalarla dışarıya çıkması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:18 Kaynak: AA

Erenköy, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa
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