Pastaneye giren güvercini kuru pasta ile besledi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle açık olan pastaneye giren bir güvercin, pastanedeki görevli garson tarafından kuru pasta ile beslendi.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasında boşalan cadde ve sokaklar yaban hayvanlarına kaldı. Trabzon Bulvarı'nda uçuşan güvercinler bulvar üzerinde bulunan Yaşar Pastanesi'ne girerek yem aradı. Güvercin içeri girerken cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, pastanede çalışan garson Selami Ağaoğlu, kuru pasta ile güvercini yemledi.

Bir müddet pastane içinde garson tarafından yemlenen güvercin uçarak dışarı çıktı. Kısıtlamanın olduğu günlerde sokak hayvanlarını beslediklerini söyleyen Ağaoğlu, kış mevsiminde sokak hayvanlarının unutulmamasını istedi. - KAHRAMANMARAŞ