Pastırmanın Kilosu 2 Bin TL'den Başlıyor

30.01.2026 23:18
Kayseri'de pastırma fiyatları 2 bin TL ile 3 bin 200 TL arasında değişiyor. Dilim fiyatları 10 TL'den.

Kayseri'nin tescilli lezzetlerinden olan pastırmanın kilosu raflarda 2 bin TL ile 3 bin 200 TL arasında satışa sunuluyor. Satılan pastırmaların dilim fiyatı ise 10 TL ile 32 TL arasında değişiyor.

Kayseri'de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, "Sezonumuz açıldı. Erciyes'te kayak sezonumuz da açıldı. Kış mevsimi olduğu için kayağa gelen yerli turistlerimiz var, Ankara, İstanbul ve Adana gibi illerimizden. İşlerimizde biraz yoğunluk başladı. Şu anda da sömestir tatilimiz var. İkisi beraber birleşti. Çok şükür bir sıkıntımız yok. İşlerimiz iyi şu anda. Sucuklarımızın şu an kilogram fiyatı 650 TL'den başlıyor bin 200 TL'ye kadar yağ oranına göre farklılık gösterebiliyor. Pastırmalarımız da şu anda 2 bin TL'den başlıyor en yüksek fiyatlı olan pastırmamız da 3 bin 200 TL" dedi.

"Dilimi 10 ile 32 TL arasında"

Güzel, pastırmanın fiyatının hayvanın bölgesine göre değiştiğini söyleyerek, "2 bin TL'ye sattığımız pastırmanın bir dilimi yaklaşık 5 gram geldi. Onun da bir dilim fiyatı 10 TL'ye tekamül ediyor. Kilosu 3 bin 200 TL olan en iyi pastırmamızın da bir dilimi 10 gram geldi. Onun fiyatı da 32 TL'ye tekamül ediyor. Aradaki farklar yumuşaklık. Etin hayvandan çıkış kısmı. Uygun fiyatlı olarak sattığımız pastırma hayvanın but kısmından çıkar. Yüksek fiyatlı olan ise hayvanın sırt bölümünden çıkar. Yani pastırmanın dilimi 10 TL'den başlıyor 32 TL'ye kadar farklılık gösterebiliyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Ekonomi

