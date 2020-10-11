'Pati Yolu'na hayvan severlerden tam not - Son Dakika

Talas Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hizmete sunulan Pati Yolu, hayvan severlerden tam not aldı.

Pati Yolu, açılışının ardından ilçe halkından yoğun ilgi görmeye başladı. Köpekleriyle alana gelen vatandaşlar, yürüyüş yolunda köpeklerini gezdirirken Pati Parkı'nda da hayvanlarıyla farklı aktiviteler yapma imkanı buluyor. Pati Yolu'ndan duydukları memnuniyeti dile getiren hayvanseverler, diğer insanları rahatsız etmeden köpekleriyle birlikte dolaşabilmenin rahatlığını yaşadıklarına dikkat çekti.

Köpeğini ilk kez buraya getirdiğini ifade eden bir hayvan sever, "Burası çok iyi olmuş biz de ilk kez geldik. İlerde de park var park da çok güzel olmuş, diğer hayvan severler de köpeklerini getiriyor hem insanlar hem hayvanlar için bir sosyal aktivite alanı oluyor. Kimse bir şey diyemiyor biz hayvanları gezdirirken. Kayseri'de böyle bir alan yoktu, farklı aktiviteler yapılabiliyor. Önceden köpeğimi çıkarttığımda bir 5 dakika ya da 10 dakika anca gezdirebiliyordum. Çünkü insanlar normal olarak köpeklerde rahatsız olabiliyor, bende rahatsız oluyorum bu durumdan. Burası bu anlamda çok iyi oldu" diye konuştu.

Köpeğiyle pati parkında farklı aktiveler yapma imkanı bulduğunu ifade eden bir diğer hayvan sever ise apartmanda köpek beslemenin kendine göre bir zorluğu olduğuna değindi. Pati yolunun mevcut alanı değerlendirmede en verimli yöntem olduğunu söyleyerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Bir başka hayvan sever ise dünyada böyle bir ortamın az bulunur olduğuna dikkat çekerek, "Pati yolunda bugün yürüme fırsatı bulduk, Mustafa Yalçın Bey'in çok iyi çalışmaları var, eşimle birlikte dünyada bir çok yeri dolaşma fırsatı bulduk açıkçası böyle düşünülmüş bir parkura daha önce rastlamadık. Gerçekten Avrupa standartlarında bir yer olmuş" dedi. - KAYSERİ