Son Dakika Haberleri: Patlamada yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı
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Patlamada yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

TUZLA'da bir polyester fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında tankın patlaması sonucu yaralan iki itfaiye erinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

TUZLA'da bir polyester fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında tankın patlaması sonucu yaralan iki itfaiye erinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi, Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyester fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında, tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralandı. Ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Tüysüz'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, özel bir hastanede tedavi altına alınan Nebi Polat'ın ise ameliyat edileceği öğrenildi

Patlamada yaralanan itfaiye erleri hastaneye kaldırıldı

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:29 Kaynak: DHA
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