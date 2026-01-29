Patnos-Erciş Yolunda Kaza: Yaralılar Var

Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Van'ın Erciş ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun sis ve kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı.

Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kaza alanında yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - AĞRI