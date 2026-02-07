Patnos'ta Otobüs Devrildi: 16 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Patnos'ta Otobüs Devrildi: 16 Yaralı

Patnos\'ta Otobüs Devrildi: 16 Yaralı
07.02.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi, 16 kişi yaralandı, durumu ağır olan bir yaralı hastaneye sevk edildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yolcu otobüsünün araziye devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

D.S. idaresindeki 65 NK 695 plakalı yolcu otobüsü, Patnos ilçe merkezi Sanayi Kavşağı'nda istinat duvarından araziye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralı, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, olay yerindeki incelemelerinin ardından, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Otobüs, vinç ve iş makineleriyle yapılan yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alandan kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Ulaşım, Patnos, Ağrı, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patnos'ta Otobüs Devrildi: 16 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı Meclis üyeleri toplantıyı terk etti Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı

17:08
İşte Süper Lig bu 9 Kasım’dan sonra maç kazandılar
İşte Süper Lig bu! 9 Kasım'dan sonra maç kazandılar
16:38
Süper Lig’e koşuyorlar 5 atıp Amedspor’u liderlikten ettiler
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
15:36
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 17:15:41. #7.11#
SON DAKİKA: Patnos'ta Otobüs Devrildi: 16 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.