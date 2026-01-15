Patnos\'ta Yeni Halk Kütüphanesi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bir dizi ziyaret için Ağrı'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Patnos ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, kütüphanelerin toplumun kültürel ve akademik gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nin ilçenin kültür hayatına değer katacak önemli bir yatırım olduğunu belirten Ersoy, bakanlık olarak her alanda vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi. Kütüphanenin önceki binasında sınırlı bir alanda hizmet verdiğini hatırlatan Ersoy, daha fazla vatandaşın özellikle de çocuklar ve gençlerin rahatça faydalanabilmesi amacıyla kütüphanenin 5 bin 780 metrekare kullanım alanına sahip modern bir binaya taşındığını ifade etti.

Yeni kütüphanenin 3 bin kişilik çalışma kapasitesi ve 40 bin kitaplık zengin koleksiyonuyla hizmet vereceğini dile getiren Bakan Ersoy, gençleri geleceğe hazırlayacak atölye ve etkinlik alanlarının da kütüphanede yer aldığını kaydetti. Okuma ve öğrenme alışkanlığının erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çeken Ersoy, Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nde 3 ayrı bebek ve çocuk bölümünün bulunduğunu belirtti. Kütüphanenin her yaştan vatandaşa hitap eden sosyal alanlarıyla ailelerin birlikte vakit geçirebileceği bir kültür merkezi olacağını ifade etti.

Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç ise, "Bugün Patnos'ta; bilginin, düşüncenin ve ortak geleceğimizin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip, çağın ihtiyaçları gözetilerek inşa edilen Patnos İlçe Halk Kütüphanemiz; aynı anda bin kişinin ders çalışabileceği kapasitesiyle, ilçemiz için gerçek anlamda bir yaşam ve öğrenme merkezi niteliği taşımaktadır. Kütüphanemiz; görme ve işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik özel bölümleri, çocuk kütüphanesi, konferans salonu ve çok yönlü kullanım alanlarıyla her yaştan hemşehrimize hitap eden modern bir kültür yuvası olarak tasarlanmıştır. Burada çocuklarımız kitapla tanışacak, gençlerimiz hayallerini büyütecek, araştırmacılarımız bilgiye daha güçlü ve erişilebilir şekilde ulaşacaktır" ifadelerine yer verdi. - AĞRI