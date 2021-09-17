Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile eğlendi

Çektiği eğlenceli videolarla sık sık sosyal medyada adından söz ettiren Patrice Evra, yine ilginç bir iş yaptı. Eski Fransız futbolcu, yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun koyunlu evden taşınmasıyla dalga geçti.

TEKNEYE KOYUN DOLDURDU

Bir tekneye koyunları dolduran Evra, o anları sosyal medyadan paylaştı. Eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun da büyük hayranı olan Evra'ya nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.

"UYUYAMIYORUM"

Ronaldo'nun koyun seslerinden çok rahatsız olduğu, uyuyamadığı için yeni bir yalı satın aldığı belirtildi. Dünya basınında ve sosyal medyada bu konu eğlence malzemesi yapıldı.