Son Dakika Haberleri: Paü'de 'Topluma Hizmet Uygulamaları' Sergisi

Paü'de 'Topluma Hizmet Uygulamaları' Sergisi

1 saat önce

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DSHMYO) öğrencileri, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında bir dönem boyunca yaptıkları projeleri sergilediler.

Paü'de 'Topluma Hizmet Uygulamaları' Sergisi, System.String[]
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DSHMYO) öğrencileri, 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında bir dönem boyunca yaptıkları projeleri sergilediler.

Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sergi Alanı'nda gerçekleşen serginin açılışı DSHMYO Okul Müdürü Prof. Dr. Hülya Çetin, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Körükçü, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Selma Kıraç ile Öğr. Gör. Dilek Uludağ Kodal tarafından yapıldı. Sergide, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri ile Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin hazırlamış olduğu projeler yer aldı.

Yaptıkları bu projelerde etkin rol alan öğrenciler, çevre, otizm, okul duvar boyama, kan verme, file çanta, hasta çocuklara kukla gösterisi, hastane maketi yapma, solucan gübresi, koruyucu ailelik, aşevlerine yardım gibi konularda 24 farklı grubun, 24 projeyi hayata geçirdikleri etkinlikler poster şeklinde sergilendi. Ayrıca proje kapsamında ortaya çıkan ürünler de sergide yer aldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:30 Kaynak: İHA

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Güncel
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