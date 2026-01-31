Paul George\'a 25 Maç Ceza

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ın ABD'li basketbolcusu Paul George, yasaklı madde kullandığından dolayı 25 maç ceza aldı.

NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Philadelphia 76ers'ta, ABD'li basketbolcu Paul George yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle bir süre parkelerden uzak kalacak. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, anti-doping politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle George'a 25 maç men cezası verildiği duyuruldu.

35 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 16.0 sayı, 5.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

2010 yılında 1. tur 10. sıradan Indiana Pacers tarafından draft edilen Paul George, Oklahoma City Thunder ve Los Angeles Clippers'ta da forma giydi. - İSTANBUL