Payas'taki Arızaya Yapılan Müdahale Su Kaybını Önledi

Yaşam kaynağımız olan suyun dağlık alanlarda bulunan içme suyu gözlerinden evlerimize kadar iletilmesi sırasında bulunan bütün kısımların revize edildiğini belirten Genel Müdürlük, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla zor arazi şartları gözetmeksizin arızalara müdahale edilerek sorunların hızlı bir şekilde giderildiğini aktardı.

Payas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 160'lık isale hattında patlak meydana gelmesi ile hızlı bir müdahale gerçekleştiren HATSU ekipleri, Karbeyaz Mahallesi Kargıcak mevkiinde bulunan hattın onarımı amacıyla zor arazi ve güvenlik şartları altında soruna müdahale ederek 2 adet tamir kelepçesi yerleştirdi.