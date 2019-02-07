Son Dakika Haberleri: Payas'taki Arızaya Yapılan Müdahale Su Kaybını Önledi

Payas'taki Arızaya Yapılan Müdahale Su Kaybını Önledi

26 dakika önce

HATSU, ilçelerin yüksek kesimlerinde bulunan su gözlerinden iletilen içme suyu hatlarında bakım onarım çalışması yapılarak kesintisiz bir içme suyu iletiminin hedeflendiğini duyurdu.

Payas'taki Arızaya Yapılan Müdahale Su Kaybını Önledi, System.String[]

Yaşam kaynağımız olan suyun dağlık alanlarda bulunan içme suyu gözlerinden evlerimize kadar iletilmesi sırasında bulunan bütün kısımların revize edildiğini belirten Genel Müdürlük, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla zor arazi şartları gözetmeksizin arızalara müdahale edilerek sorunların hızlı bir şekilde giderildiğini aktardı.

Payas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 160'lık isale hattında patlak meydana gelmesi ile hızlı bir müdahale gerçekleştiren HATSU ekipleri, Karbeyaz Mahallesi Kargıcak mevkiinde bulunan hattın onarımı amacıyla zor arazi ve güvenlik şartları altında soruna müdahale ederek 2 adet tamir kelepçesi yerleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:37 Kaynak: Bültenler

Payas, Güncel
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