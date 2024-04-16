PayPal, NFT İşlemlerinde Alıcı ve Satıcı Garantilerini Sonlandırıyor

Kripto

Finansal hizmetler devi PayPal, NFT alımlarını koruma altına alma politikasını kaldırıyor. 10.000 dolar üzeri işlemlerde artık yanlış beyan ve dolandırıcılığa karşı bir güvence sunulmayacak. Bu yeni uygulama, PayPal'ın dijital varlık alışverişlerinde güvenlik ve şeffaflık konularında yeni soru işaretleri yaratıyor.

PayPal, NFT Koruma Kalkanını Kaldırıyor

PayPal, değiştirilemez token (NFT) alışverişlerinde alıcı ve satıcı koruma politikalarını sessizce sona erdiriyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan finans hizmetleri devi, hizmet şartlarında yaptığı önemli bir güncellemeyle bu yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Bu güncelleme, 20 Mayıs 2024 tarihinden itibaren etkili olacak ve NFT alımlarını daha önce sunduğu alıcı koruma kapsamından çıkaracak.

Şirket, web sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda, 10.000 doların üzerindeki NFT işlemlerinin artık yanlış beyan ve dolandırıcılık gibi olumsuz durumlara karşı koruma sağlamayacağını açıkladı. Bu adım, dijital varlık alışverişlerinde güvenlik algısını ve kullanıcılar arası güveni sarsabilir.

PayPal, geçmişte NFT alışverişlerini koruyan politikalarıyla tanınıyordu; yanıltıcı ürün tanıtımlarına karşı alıcıları koruyan ve ödeme anlaşmazlıklarıyla mücadele eden satıcıları destekleyen iki ana program bu korumalar arasındaydı. PayPal'ın son güncellemelerle bu destekler kısmen son buluyor. Bu değişiklik, kullanıcılar arasında yeni riskleri ve sorumlulukları gündeme getiriyor.

Öte yandan PayPal, Blockchain teknolojisine olan ilgisini sürdürüyor. 2022'de kripto para birimlerini desteklemeye başlayan firma, aynı yıl içinde NFT alım-satımı için özel bir patent başvurusu yaparak bu alandaki yenilikçi adımlarını pekiştirdi. Dijital sanat ve koleksiyonculuk dünyasında giderek artan bir popülerliğe sahip olan NFT'ler, PayPal'ın da stratejik hamleleriyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.