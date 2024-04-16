PayPal, NFT İşlemlerinde Alıcı ve Satıcı Garantilerini Sonlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

PayPal, NFT İşlemlerinde Alıcı ve Satıcı Garantilerini Sonlandırıyor

PayPal, NFT İşlemlerinde Alıcı ve Satıcı Garantilerini Sonlandırıyor

Finansal hizmetler devi PayPal, NFT alımlarını koruma altına alma politikasını kaldırıyor. 10.000 dolar üzeri işlemlerde artık yanlış beyan ve dolandırıcılığa karşı bir güvence sunulmayacak. Bu yeni uygulama, PayPal'ın dijital varlık alışverişlerinde güvenlik ve şeffaflık konularında yeni soru işaretleri yaratıyor.

16.04.2024 18:53  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finansal hizmetler devi PayPal, NFT alımlarını koruma altına alma politikasını kaldırıyor. 10.000 dolar üzeri işlemlerde artık yanlış beyan ve dolandırıcılığa karşı bir güvence sunulmayacak. Bu yeni uygulama, PayPal'ın dijital varlık alışverişlerinde güvenlik ve şeffaflık konularında yeni soru işaretleri yaratıyor.

PayPal, NFT Koruma Kalkanını Kaldırıyor

PayPal, değiştirilemez token (NFT) alışverişlerinde alıcı ve satıcı koruma politikalarını sessizce sona erdiriyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan finans hizmetleri devi, hizmet şartlarında yaptığı önemli bir güncellemeyle bu yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Bu güncelleme, 20 Mayıs 2024 tarihinden itibaren etkili olacak ve NFT alımlarını daha önce sunduğu alıcı koruma kapsamından çıkaracak.

Şirket, web sitesi aracılığıyla yaptığı duyuruda, 10.000 doların üzerindeki NFT işlemlerinin artık yanlış beyan ve dolandırıcılık gibi olumsuz durumlara karşı koruma sağlamayacağını açıkladı. Bu adım, dijital varlık alışverişlerinde güvenlik algısını ve kullanıcılar arası güveni sarsabilir.

PayPal, geçmişte NFT alışverişlerini koruyan politikalarıyla tanınıyordu; yanıltıcı ürün tanıtımlarına karşı alıcıları koruyan ve ödeme anlaşmazlıklarıyla mücadele eden satıcıları destekleyen iki ana program bu korumalar arasındaydı. PayPal'ın son güncellemelerle bu destekler kısmen son buluyor. Bu değişiklik, kullanıcılar arasında yeni riskleri ve sorumlulukları gündeme getiriyor.

Öte yandan PayPal, Blockchain teknolojisine olan ilgisini sürdürüyor. 2022'de kripto para birimlerini desteklemeye başlayan firma, aynı yıl içinde NFT alım-satımı için özel bir patent başvurusu yaparak bu alandaki yenilikçi adımlarını pekiştirdi. Dijital sanat ve koleksiyonculuk dünyasında giderek artan bir popülerliğe sahip olan NFT'ler, PayPal'ın da stratejik hamleleriyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto PayPal, NFT İşlemlerinde Alıcı ve Satıcı Garantilerini Sonlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:52 Tunceli’de esrarengiz ölüm Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler Tunceli'de esrarengiz ölüm! Gözaltı kararı verilen kadın doktordan şüpheli uyandıran sözler
07:46 Denizli’deki Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe’nin heykeli kundaklandı Denizli'deki Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'nin heykeli kundaklandı
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen ataması açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
22:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık
20:36 TBMM’de sandalye dağılımı değişti İşte partilerin milletvekili sayıları TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları
07:40 Cansu Taşkın’la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi Cansu Taşkın'la aşk yaşadığı söylentisiyle konuşulan Yılmaz Erdoğan: Yaşandı ve sona erdi
00:25 Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
00:14 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı
23:52 Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak
23:33 Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar
21:17 Meclis’te “jet yakıtı“ tartışması AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi Meclis'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 08:22:38. #1.11#
SON DAKİKA: PayPal, NFT İşlemlerinde Alıcı ve Satıcı Garantilerini Sonlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement